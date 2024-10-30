Beyaz Saray: Kıbrıs’ın bölünmesinin 50. Yılında federasyon temelinde çözüme destek veriyoruz

Beyaz Saray’dan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis görüşmesi ile ilgili açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Bugün, Başkan Joseph R. Biden, Jr., Beyaz Saray’da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Bu ayın başında ABD-Kıbrıs Cumhuriyeti Stratejik Diyaloğu’nun başlatılmasının ardından, liderler enerji çeşitliliği, bölgesel güvenlik ve Ukrayna’ya destek gibi karşılıklı ilgi alanındaki çeşitli dış politika konularını kapsamlı bir şekilde ele aldılar. Başkan Biden, Kıbrıs’ın Gazze’ye 8,000 metrik tondan fazla insani yardım taşıyan deniz insani koridorunu desteklemesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kıbrıs’ın bölünmesinin 50. yıl dönümünü anarak, Başkan Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitlik içeren ili toplumlu iki bölgeli federasyon desteklediğini yineledi.