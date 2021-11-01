Beyaz Saray Sözcüsü Psaki koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yazılı açıklamasında aile bireylerinden birinde COVID-19 tespit edildiği için ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa seyahatine katılmadığını belirten Psaki, "Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kendimi karantinaya aldım ve COVID-19 için PCR aracılığıyla yaptırdığım test negatif çıktı. Ancak bugün COVID-19 testim pozitif çıktı" dedi.

Psaki, çarşamba gününden bu yana Biden veya Beyaz Saray personelinin kıdemli üyeleriyle yakın temasta bulunmadığını söyledi.

Biden ile en son salı günü, iki metreden uzaktan ve maskeli bir şekilde toplantıya katıldığını aktaran Psaki, "Aşı sayesinde sadece hafif semptomlar yaşıyorum ve bu da evden çalışmaya devam etmemi sağlıyor" ifadesine yer verdi.

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01/11/2021 09:13