Beyaz Saray'da geleneksel Noel ağacı aydınlatıldı

ABD'de 25 Aralık'ta kutlanacak Noel için hazırlıklar sürerken, Beyaz Saray önündeki geleneksel ulusal Noel ağacı, ABD Başkanı Joe Biden ve ailesinin katıldığı tören ile aydınlatıldı.

Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse parkına dikilen ve yanında ABD'nin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen 56 küçük ağacın bulunduğu ağaç, aydınlatıldı.

Ağacın ışıklarının yakılması için geri sayımı her yıl olduğu gibi bu yıl da ABD Başkanı Joe Biden yaptı.

ABD'nin 32. Başkanı Franlin Roosevelt döneminden bu yana her yıl geleneksel olarak aydınlatılan ağaç, 25 Aralık'a kadar halkın ziyaretine açık olacak.

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01/12/2022 09:56