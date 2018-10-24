Beyaz Saray'dan çok sert açıklama...

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, "Son günlerde Başkan Obama, Başkan Clinton, Dışişleri Bakanı Clinton ve diğer kişileri karşı yapılan saldırı girişimlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu tür eylemleri "aşağılık" olarak tanımlayan Sanders, saldırı girişimlerinin sorumlularına kanunlar çerçevesinde gerekli cezaların verileceğini belirtti.

Sanders, "ABD Gizli Servisi ve diğer güvenlik ajansları olayı soruşturuyor ve bu korkakların tehdit ettiği herkesi korumak için tüm uygun tedbirleri alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

CNN binası da boşaltıldı

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıkladı.

CNN'e konuşan bir yetkili de benzeri bir paketin Beyaz Saray'a gönderildiğinin, ancak adrese ulaşmadan tespit edilerek teslimatın engellendiğini belirtti.

ABD'de eski başkanlardan Barack Obama'nın Washington'daki, Bill Clinton'ın da New York'taki evine, içinde patlayıcı madde bulunan bir paketler gönderildiği duyurulmuştu.

Macar asıllı ABD'li milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda da patlayıcı madde bulunmuştu.