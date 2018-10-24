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Beyaz Saray'dan çok sert açıklama...

Beyaz Saray, ABD eski başkanlarından Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerine patlayıcı madde gönderilmesini kınadı

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24/10/2018

Beyaz Saray'dan çok sert açıklama...

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, "Son günlerde  Başkan Obama, Başkan Clinton, Dışişleri Bakanı Clinton ve diğer kişileri karşı yapılan saldırı girişimlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

 

Bu tür eylemleri "aşağılık" olarak tanımlayan Sanders, saldırı  girişimlerinin sorumlularına kanunlar çerçevesinde gerekli cezaların verileceğini  belirtti.

 

Sanders, "ABD Gizli Servisi ve diğer güvenlik ajansları olayı  soruşturuyor ve bu korkakların tehdit ettiği herkesi korumak için tüm uygun  tedbirleri alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

CNN binası da boşaltıldı

 

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu  Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıkladı.

 

CNN'e konuşan bir yetkili de benzeri bir paketin Beyaz Saray'a  gönderildiğinin, ancak adrese ulaşmadan tespit edilerek teslimatın engellendiğini  belirtti.

 

ABD'de eski başkanlardan Barack Obama'nın Washington'daki, Bill  Clinton'ın da New York'taki evine, içinde patlayıcı madde bulunan bir paketler  gönderildiği duyurulmuştu.

 

Macar asıllı ABD'li milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki  evinin posta kutusunda da patlayıcı madde bulunmuştu.

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TAGS: Beyaz Saray’dan çok sert açıklama..., haber, kıbrıs,
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