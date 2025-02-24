Beyaz Show geri dönüyor: Detaylar ortaya çıktı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda 2018'den beri yayınlanmayan Beyaz Show'un tekrar başlayacağını müjdelemişti.

Konuyla ilgili "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" açıklamasını yapan Öztürk, tarih olarak da yeni sezonu işaret etmişti.

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri olarak yer alan Beyazıt Öztürk'ün heyecanla beklenen programı Beyaz Show ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

"ÇEKİMLER YAZIN BAŞLIYOR"

Gel Konuşalım'da yer alan habere göre Beyaz Show, eylül ayında başlayacak. Beyazıt Öztürk ile telefonda konuşan Ece Erken son bilgileri şu sözlerle aktardı:



"Telefonla konuştuk. Beyaz Show ile ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden."

SEZON FİNALİ ARDINDAN YAYINLANMADI



Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.