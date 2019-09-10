Beyaz Show, Kıbrıs’ı kahkahaya boğdu!

Concorde Luxury Resort, geçtiğimiz hafta sonu eğlence dolu bir gösteriye ev sahipliği yaptı.





Beyaz Show programıyla ekranlara damga vuran Beyazıt Öztürk, ünlü konukları Bülent Serttaş, Simge, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile Concorde Luxury Resort’ta kahkaha dolu bir şova imza attı.

Concorde Luxury Resort, tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların adresi olmaya devam ediyor.

Beyaz Show programıyla ekranlara damga vuran Beyazıt Öztürk, sahne şovu haline getirdiği Beyaz Show'la, Concorde Gösteri Merkezi’nde sahne aldı.

Bülent Serttaş, Simge, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın konuk olduğu Beyaz Show’da izleyenler müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.