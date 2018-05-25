Beyaz Show'un yeni kanalı belli oldu

Kanal D'nin Demirören Medya tarafından satın alınmasından sonra ekrandan kaldırılan Beyaz Show, yeni sezonda yeni kanalıyla izleyicilerin karşısında olacak. Televizyon ekranlarının en sevilen show programlarından Beyaz Show'un artık Kanal D'de yayınlanmayacağı açıklanmıştı. 1996 yılından bu yana Kanal D seyircisi ile buluşan ve 22 yıldır formatını değiştirmeyen Beyaz Show'un yeni sezonda farklı bir kanalda farklı bir formatta olacağı söyleniyordu. Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalının belli olduğu iddia edildi. İşte, o iddialar...

BEYAZIT ÖZTÜRK FOX TV'YE GEÇTİ

22 yıldır Beyaz Show programı ile Cuma akşamları seyircisi ile buluşan Beyazıt Öztürk'ün gelecek sezon bambaşka bir formatla ekranda olacağı söylentiler arasındaydı. İddiaların ardı arkası kesilmezken programın yayınlanacağı kanal da belirtildi. İddiaya göre Fox TV yönetimi Beyazıt Öztürk'e bir teklif götürdü ve bu görüşme olumlu sonuçlandı. Bunun yanında diğer bir iddia da Beyaz'ın programında yabancı konukları ağırlayacağı oldu.

"BEYAZ BİRKAÇ AY SONRA EKRANDA"

Mesut Yar geçtiğimiz gün köşesinde Beyazıt Öztürk'ün durumuna yer verdi; ''Ara verdiği dönemlerde ve yaz sezonunda Beyazıt Öztürk yurt dışı turneleri yapardı. Anladığım kadarıyla turneler son hız devam edecek... Şimdilik New York’ta enerji toplayan Beyaz, şovuyla anılan birkaç isimle birlikte yarı müzikal yarı da talk şov niteliğindeki gösterisini dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerle buluşturacak... Kanal D, ekran klasiklerinden sayılan “Beyaz Show”u sonlandırma kararı almıştı. Akabinde Beyaz’ın görüşmeleri de başladı. Taraflar reddedecek ama bir ulusal kanalla yapılan görüşme mevcut. Ne yazık ki sonuç alınamamış... Sonrası mı? Sırada yine ulusal ve eğlence ağırlıklı iki kanal var. Onlarla el sıkışılırsa Beyaz çok değil birkaç ay sonra yine ekranda!'