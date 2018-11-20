Beyaz’dan Hadise’ye ücret tepkisi! “Aynı parayı mı alıyoruz?”

Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde bir yarışmacı ‘Dostum Dostum’ şarkısını seslendirdi. Şarkı boyunca kimsenin dönmediği yarışmacıya son saniyelerde dört jüri üyesi birden döndü. Hadise’nin yarışmacıya “Bugün ilk kez size döndüm” dediğini duyan Beyazıt Öztürk espriyi patlattı. Beyazıt Öztürk, Acun’a dönerek “Biz aynı parayı mı alıyoruz” dedi. Beyaz’ın yaptığı espri baştan Acun olmak üzere tüm seyircileri kırdı geçirdi.