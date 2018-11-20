Beyaz’dan Hadise’ye ücret tepkisi! “Aynı parayı mı alıyoruz?”
O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde gün içinde ilk kez bir yarışmacıya dönen Hadise bunu sesli dile getirince Beyaz'dan ilginç bir tepki geldi.
20/11/2018
Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde bir yarışmacı ‘Dostum Dostum’ şarkısını seslendirdi. Şarkı boyunca kimsenin dönmediği yarışmacıya son saniyelerde dört jüri üyesi birden döndü. Hadise’nin yarışmacıya “Bugün ilk kez size döndüm” dediğini duyan Beyazıt Öztürk espriyi patlattı. Beyazıt Öztürk, Acun’a dönerek “Biz aynı parayı mı alıyoruz” dedi. Beyaz’ın yaptığı espri baştan Acun olmak üzere tüm seyircileri kırdı geçirdi.