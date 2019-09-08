Beyazıt Öztürk: Evliliği denedim olmadı

Hülya Koçyiğit'in ekranlarda büyük bir ilgiyle izlenen programına, 25 yıldır ekranların vazgeçilmezi ünlü şovmen Beyazıt Öztürk konuk oldu. Öztürk evliliği denediğini ama olmadığını söyledi.

Yeşilçam'ın star ismi, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında sinemamızın ve beyazcamın değerlerini ağırlamaya devam ediyor.

Koçyiğit, bu haftaki konuğunu anons ederken şu cümleleri kullandı:

“Ailemizin bir ferdi, beyefendi, şovmen ve oyuncu; Beyazıt Öztürk.”

Beyazıt Öztürk programda kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden de ip uçları verdi. 50 yaşına gelmesine rağmen bugüne kadar evlilikten hep uzak durduğunu bildiğimiz ünlü komedyen Hülya koçyiğit'e "Denedim olmadı" dedi.

Çocukluk anılarıyla başlayan sohbette Öztürk, çocukluğunda Yeşilçam filmlerinin etkisiyle beyazlar için deniz eri olmak istediğini belirtirken “Olamadım onun yerine balıkçı oldum” dedi.

Günlük hayatta kendisi gibi davrandıkça, sürekli güldürmesi beklenmedikçe keyfinin yerinde olduğunu belirten Beyazıt Öztürk büyüdüğü mahalle kültürü ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu:

'BABAM FİLE DOLU DURSUN DİYE İÇİNE KAĞIT SIKIŞTIRIRMIŞ'

“Babam işten geldiğinde file torbalar olurdu elinde, sonradan öğrendim ki eve getirdiği file torbaların içine bazen kağıt sıkıştırırmış dolu gözüksün fileler diye, mahalle kültürü vardı bizde.”

Eskişehir yıllarından “İyi ki gitmişim” diyerek bahseden Öztürk “Ben çok severim Eskişehir’i, akrabalarım da vardı, yazın da giderdim tatile.” Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel bölümünde bin kişi içinden ikinci olduğunu belirten Öztürk “Ama meslek olarak yapmadım, ara ara hobi olarak denemelerim oluyor” dedi.

'BEN HEP AYAĞA KALKMAYI TERCİH ETTİM'

“R harfini bulan kişi o harfi söylemeseydi şimdi herkes benim gibi olacaktı, belki de R leri biz doğru söylüyoruz, kaç harf söylediğin önemli değil, önemli olan o harflerle neler söylediğin” sözleriyle Hülya Koçyiğit’i kahkahalara boğan Beyazıt Öztürk, hayatta iki mod olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Birincisi iyisin ayağa kalk, ikincisi daha da kötü ol evde otur. Ben hep ayağa kalkmayı tercih ettim. Hastayken bile asla yatmam ayakta atlatırım, günlük tempoma devam ederim.”

'SİNEMAYA CAHİL CESARETİYLE ADIM ATTIM'

Nihavend Mucize filminde Atıf Yılmaz’la olan ilk görüşmesinden bahseden Beyazıt Öztürk “O gün cahil cesaretiyle girdim diyebilirim, sinemada büyük emek var, yanlış oyunculukla filmi etkilerseniz bir daha film çekelim düzeltelim diyemezsiniz. Show da ise öyle değil o yüzden pek cesaret edemedim” dedi.

Biz Size Aşık Olduk projesinde ise çok tedirgin olduğunu belirten Öztürk “Ya güldüremezsek diye çok düşündük ama çok güzel bir ekiple çalıştım, çok ta güzel bir proje olmuştu” dedi.