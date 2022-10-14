Beyazıt Öztürk'ten yeni proje

Beyazıt Öztürk, “Beyaz Show”un ekrana döneceği iddiasına yanıt verdi.

Önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yapan deneyimli şovmen, muhabirlerin soruları üzerine “Tarih belli değil. Kafamızda bir proje var ama henüz netleşmedi. Üzerinde çalışıyoruz” dedi.

GENÇLER FİKRİMİ ALIYOR

Öztürk, “Yeni şov programlarını takip ediyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “İbrahim Selim’i izliyorum ve çok beğeniyorum. Aynı şekilde Uğur Aslan’ın ‘Afara’ programı da çok güzel. Doğu Demirkol da iyi başladı. Doğru yoldalar. Zaten gençler sağ olsun beni arayıp fikrimi alıyorlar.”

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14/10/2022 11:20