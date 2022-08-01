Beyazoğlu: Part- time akademisyenler daha çok çalışıyor, daha az kazanıyor

Üniversitelerimizde işi yalnızca akademisyenlik olan, başka iş yapmayan, geçimini bundan sağlayan part time (yarı zamanlı) personel sıkıntılı.

Birçok üniversitede part- time olarak çalışan çok sayıda akademisyen, ciddi ders yükleri bulunduğunu ama hem maaş hem de diğer haklar bakımından mağdur olduğunu söylüyor.

Durumu bu şekilde olan çok sayıda akademisyen “Bizi başka mesleklerden gelen ve bir veya iki ders veren, daha çok tecrübesinden yararlanılan, bazı pratik dersleri vermesi istenen kişilerle karıştırmayın. Biz tamamen bu işi yapıyor, geçimimizi bu işten sağlıyoruz ve gelecekte de bu iş yapacak kişileriz” diyor.

Kadrolu personel olmadıkları için birçok haktan yararlanamayan part-time çalışanlar, maddi olarak da hak ettiği maaşı alamadığını ama fakültelerin birçok işini yapmak zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Bazı üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilere ücrette indirim yapıldığı ve bunun karşılığı ders vermelerinin sağlandığı ama eğitimini tamamladıktan sonra da bu sistemin devam ettiği, bazılarının sözleşme imzaladığı için uzun süre çok az paralarla neredeyse bedavaya çalıştırıldığı belirtiliyor.

Bazı akademisyenler ise asistan adı altında yıllarca adeta bitmek bilmeyen bir esaret altında kalıyor olmaktan şikâyetçi.

Bazı üniversitelerdeki part- time çalışanlar ise zaten düşük maaş aldıklarını, bunun bile geç ödendiğini, uzun süre artış alamadıklarını belirtiyor.

Üniversitelerdeki part- time personelin hak ihlalleri konusunda Eğitim Bakanlığı’nı ve YÖDAK’ı göreve davet eden part- time akademisyenler, yetkililerin bu görünen sorunu görmezden gelmemesini istendi.

8 yıllık part- time akademisyen: İbrahim Beyazoğlu

Sıkıntılarını anlatan bazı akademisyenler yapılacak haberde isimlerinin yer almasını istemezken, Dr. İbrahim Beyazoğlu, kendisinin böyle bir çekincesi olmadığını, çünkü bir yaşanmışlığı, bir tespiti ortaya koyduğunu, böyle yapmakla suç işlediğini düşünmediğini vurguladı.

8 yıldır Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde part- time olarak çalışan ve münhal açılmasını bekleyen Dr. İbrahim Beyazoğlu da bu süre zarfında 40 kadar birbirinden farklı ders verdiğini söyledi.

Kadrolu personelin iki katı fazla ders yükü üstlendiğini ama onların yarısı kadar para kazandığını belirten Beyazoğlu, bu şartlarda akademik üretim yapmanın da zor olduğunu çünkü zaman kalmadığını, 5- 6 ders vermenin ağır bir yük olduğunu kaydetti.

Hem uzun süre alanda, yani medyada çalıştığını hem de akademik tecrübesi bulunduğunu, İngilizcesinin çok iyi olduğunu İngilizce dilde yayın yapan gazetelerde çalıştığını anlatan Beyazoğlu, “İnsanın psikolojisini ve sağlığını bozan bir süreçtir prekarya (iş güvencesi ve sürekliliği bulunmadan çalışma) olmak” dedi.

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01/08/2022 17:08