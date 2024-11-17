Beyhan Berova: İyi ki polislerimiz var

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın eşi, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova'nın bahçesinden alınan köpeği, bulundu. Beyhan Berova, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İyi ki polislerimiz var" diyerek teşekkür etti.

Beyhan Berova, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "İyi ki polislerimiz var" dedi.

Berova'nın tam paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar sevgili kopegimiz, evimizin neşesi Köpük bulunmuştur... Girne adli şube müdürlüğü polislerine göstermiş oldukları büyük yardımları ve ilgilerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum iyi polislerimiz var"