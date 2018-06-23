Beyin dalgalarından komut alan robot şaşkına çevirdi!

Her geçen gün artan birikim ile gelişen uygulamalar ve özel üretilen yazılımlar ile robot teknolojisi insanlar ile etkileşmeye devam ediyor. MIT yaptığı araştırmalar sonucu geliştirdiği yeni robot ile insan robot etkileşiminin yepyeni bir örneğini gösterdi.Geliştirilen bu robot, beyin dalgalarını analiz ederek kullanıcının el hareketlerini taklit edebiliyor.

Araştırma ekibi, insanların hata yaptığında beyinden gönderilen "insani hata olasılıkları" adı verilen sinyalleri inceledi. Beyin aktivitelerini görüntüleyerek ve beyin kas kütlesini ölçerek, beyinin robotik ile nasıl etkileşime geçtiğini analiz etmeye çalıştı. Analizler sonucu eğer robotik bir hata oluşur ve kullanıcı bunu kontrol edemez ise robotun çalışmayı kesmesi sağlandı.

Bir denemede ekip "Baxter" robotunu kullanarak, bir matkabı olası üç noktaya taşımaya çalıştı. Kullanıcının yönetiminde Baxter, matkabı doğru noktaya taşıma oranını %70'den %97'ye kadar yükseltti.Ekip uygulamada insan ile sistemin daha önce görülmemiş şekilde, beklenenden daha organize çalıştığını ifade etti.

Proje sorumlusu Joseph DelPreto, projenin diğerlerinden farklı olduğunu çünkü bu uygulamada kullanıcının robotu yönetirken önceden belirlenmiş bir şekilde davranmasına gerek olmadığını ifade etti. Ayrıca açıklamasında "Makine size adapte oluyor ve başka şey yapmıyor. Bir robotla iletişimden ziyade bir insan ile iletişime geçmek gibi bir durum." ifadelerine yer verdi.