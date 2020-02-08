Beyin Gücünü Artıran 7 Yiyecek

Beynin düzgün ve etkili çalışmasını sağlayan gıdalar, halk arasında beyin gücünü arttıran yiyecekler olarak bilinen gıdalardır. Bu yiyecekler dikkat, konsantrasyon, hafıza, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi beyin fonksiyonlarını arttırıcı etkileri vardır.

İşte 7 yiyecek;

1.Yumurta

Yumurta, konsantre olmanızı ve bilgileri hatırlamanızı sağlayan, nörotransmitter asetilkoli’nin önünü kesen bir kolin kaynağıdır

2.Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, kara lahana, hardal yeşilliği, şalgam yeşilliği, brokoli, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler hafıza üzerine doğrudan etkiye sahip olan folik asitten(folat) zengindir.

3.Çikolata

Çikolata, beyin hücrelerini korumada yardımcı olan ve beyne kan akışını hızlandıran flavanol antioksidanlar açısından zengindir.

4.Kabuklu Yemişler Ve Tohumlar

Bazı kabuklu yemişler ve tohumlar omega-3 yağ asitleri ve E vitamini açısından oldukça zengin olduklarından beynin güçlendirilmesi açısından ideal yiyeceklerdir. Vücutta bu besinlerin eksikliği hafıza kaybı ve beyin fonksiyonlarının zayıflamasına yol açar.

5.Yabanmersini

Yaban mersini içerdiği yüksek antioksidanlarla hücrelerin hasar görmesini engelleyip uzun süreli hafıza gücünü artırır.

6.Somon

Beynin düşünme ve hafıza becerisi üzerinde en etkili yapı taşı olan omega 3 yağlarının en iyi kaynağı olan balık alışveriş listesinden eksik edilmemesi gereken besinlerin başında gelir.

7.Keten tohumu

Bu bitki bazlı omega-3 kaynağı, vejeteryan ve veganlar için mükemmeldir. Keten sadece beyin fonksiyonlarını geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda iltihaplanmayı azaltır ve dolaşımı güçlendirir.

08/02/2020 13:03