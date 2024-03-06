Beyin gücünüzü artıracak akıllı egzersizler

Kas kazanımları, yağ kaybı ve kondisyonun artması, çoğumuzun belirli bir egzersiz rutinine bağlı kalmaya çalışmasının nedenleri arasında yer alır ancak birkaç yeni çalışma, fiziksel aktivitenin beyin sağlığımız için de ne kadar önemli olduğunu destekliyor.

Araştırmacılar son zamanlarda, doğru egzersiz türünü seçmenin depresyonu azaltmaya ve hatta yaşa göre daha büyük bir beyin oluşturmaya yardımcı olabileceğini gösteren kanıtlara daha fazla ağırlık verdi.

Limerick Üniversitesi ve Iowa State Üniversitesi'nden bir ekip, halter ve vücut ağırlığı egzersizleri gibi direnç egzersizlerinin orta dereceli kaygı ve anksiyete tedavisinde yardımcı olup olamayacağını inceledi.

Psikoloji okulunda kıdemli öğretim görevlisi ve baş yazar Dr. Michael Noetel, insanlara herhangi bir egzersizin ruh halleri için iyi olduğunu söylemek gibi genel bir yaklaşımı benimsemek yerine, neyin yararlı olabileceğinin ayrıntılarına inmek istediğini söylüyor.

Dr. Noetel, "Birçok egzersiz türünün depresyon tedavisinde altın standart psikolojik tedaviler kadar iyi olduğunu gördük. Ancak özellikle kuvvet antrenmanı, yürüyüş, koşu, yoga, t'ai chi ve karma aerobik egzersizler; konuşma terapileri ve bazı antidepresan ilaçlar gibi reçeteli tedaviler kadar güçlü faydalar gösterdi."

"Ayrıca insanların çoğunlukla kuvvet antrenmanı ve yogaya sadık kaldıkları görüldü. Bir spor salonuna, fitness grubuna veya yoga stüdyosuna katılmak, hatta bir arkadaşınızı veya aile üyenizi yanınızda sürüklemek, hepsi bağlılıkta önemli faktörlerdi." dedi.

İşte uzmanlara göre beyninize fayda sağlayacak egzersizler…

GÜNDE 4 BİN ADIM HEDEFLEYİN

Popüler 10.000 günlük adım hedefinin gerisinde kalsanız bile, yine de yürüyüşten fayda görebilirsiniz. PBHC'de geriatrik psikiyatri direktörü ve çalışmanın yazarlarından biri olan sinir bilimci David Merrell, Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde, "Günde 4.000 adım atmak gibi orta düzeyde fiziksel aktivitenin bile beyin sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini bulduk" diyor.

HAFTADA İKİ KEZ AĞIRLIK KALDIRIN

Direnç eğitimine başlamak için asla geç değildir. Haftada iki kez yapılan üç aylık ağırlık antrenmanı, 60-80 yaşlarındaki yetişkinlerden oluşan bir grupta nörokimyasal değişiklikler ve beyin sağlığında iyileşmeler sağlamak için yeterli oluyor. Geçen yıl GeroScience dergisinde yayınlanan bu çalışmada, yapılan antrenman, kaldırabilecekleri maksimum yükün yüzde 70-85'i kadar olup 6-10 tekrardan oluşan ve 3 set halinde gerçekleştirilen dört alt vücut egzersizinden oluşuyordu.

10 DAKİKALIK KOŞUYA ÇIKIN

Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre, sadece 10 dakika boyunca orta yoğunlukta koşmak, ruh halini ve beyindeki yönetim süreçlerini geliştiriyor. Kısa bir koşudan sonra gerçekleştirilen beyin taramaları, bu aktivitenin, yürütücü işlevlerde ve ruh hali kontrolünde rol oynayan beynin prefrontal korteksine kan akışını arttırdığını gösterdi. Diğer araştırmacılar, koşmanın ritmik hareketinin, prefrontal korteksteki serotonin reseptörlerini düzenlemeye, ruh halini ve bilişsel kontrolü artırmaya yardımcı olduğunu öne sürdü.

MUTFAKTA DANS EDİN

Dr. Noetal incelemesinde, dansın depresyon üzerindeki etkisiyle ilgili bazı çalışmalardan bahsetti. Bununla ilgili, "Biraz müzik açın ve mutfakta dans edin. Dans çalışmaları incelediklerimiz arasında en güçlü etkileri gösterdi. Dolayısıyla araştırma eksikliği nedeniyle dansın depresyonu hafifletici etkileri konusunda o kadar emin olamasak da, denemek isteyenler için harika bir seçenek gibi görünüyor." diyor.