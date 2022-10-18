Beyin kanserine karşı implant geliştirildi: Her yıl 200 bin insanın ölümü önlenebilir

Agresif bir beyin kanseri türü olarak bilinen glioblastoma tüm dünyada her yıl 200 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

ABD'de Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar bu amansız hastalığa karşı çare olabilecek bir beyin implantı geliştirdi. Yeni tedavi yönteminin sadece tümörü hedef aldığı, zararlı hücrelere zarar vermediği belirtildi. Bilim insanları ayrıca, kafatası ile beyin arasına yerleştirilen implantın, hastaların yaşam süresini önemli ölçüde uzatabileceğine dikkat çekti.

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, beyin tümörlerini sağlıklı hücrelere zarar vermeden yok edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi.

NTV'de yer alan habere göre araştırmacılar, geliştirdikleri beyin implantının, beyindeki kötü huylu tümörleri yok eden nanoparçacıkları etkinleştirmek için kızılötesi ışık kullandığını açıkladı. Toplamda 15 gün süren ve her gün 15 dakika ayrılması gereken tedavi ile çoğu hastanın kurtarılabileceği belirtildi.

KAFATASI İLE DERİ ARASINA YERLEŞTİRİLİYOR

Bilim insanları implantın deri ve kafatası arasına yerleştirildiğini ve yaklaşık 4,5 derecelik bir sıcaklık yaydığını söyledi. Araştırmacılar, bu ısının tümörün çevresindeki sağlıklı beyin dokusuna zarar vermeden kanser hücrelerini öldürmek için yeterli olduğunu aktardı.

ŞİMDİYE KADAR YALNIZCA AMELİYAT ESNASINDA KULLANILABİLİYORDU

Bununla birlikte, fototermal tedavi adı verilen ısı kullanma tekniği, tümörleri tedavi etmek için hali hazırda kullanılıyordu. Ancak, şimdiye kadar yalnızca ameliyat esnasında kullanmak mümkündü.

HER YIL 200 BİNDEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Araştırmacılar, implantı geliştirirken her yıl dünyada 200 binden fazla kişiyi öldüren ve tedavi için açık kafatası ameliyatı gerektiren agresif bir kanser türü olan glioblastoma üzerine odaklandıklarını bildirdi. Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, implant testlerinin beyin tümörü olan fareler üzerinde yapıldığı belirtildi. Buna göre, agresif tümörleri olan fareler iki gruba ayrıldı: bir gruba implant tedavisi uygulanırken, ikinci gruba bu teknik uygulanmadı. Birinci gruptaki, fareler, nanopartiküller aktive edildiğinde sadece tümör bölgesini hedeflediğini ve çevre dokuları tehlikeye atmadığını buldu. İmplantlı fareler, 15 gün boyunca günde 15 dakika tedavi edildi ve hepsi ameliyata gerek kalmadan iyileşme gösterdi.

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18/10/2022 15:11