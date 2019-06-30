Beyin yıkayan çocuk tacirleri deşifre edildi!

İtalyan polisi, içlerinde Bibbiano belediye başkanının, doktorların ve sosyal hizmet çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiyi tutukladı. Verilen bilgiye göre, çete ailesinin maddi durumu yetersiz olan, korunmasız ve hassas çocukları biyolojik ailelerine karşı manipüle ediyor, böylelikle onları biyolojik ailelerinden almak ve koruyucu ailelere yüksek rakamlara satmak için gerekli ortamı oluşturuyordu.

2018’de başlayan soruşturmayla birlikte, çocukların beynini yıkamak ve onları biyolojik aileleri tarafından istismar edildiğine inandırmak için elektroşok gibi yöntemlerin kullanıldığı öğrenildi. Çetenin, çocuklara biyolojik ailelerinden gelen hediye ve mektupları dahi vermediği ortaya çıktı.

Psikoterapistlerin ve sosyal hizmet çalışanlarının istismar belirtileri gösteren resimleri, sanki çocuklar çizmiş gibi gösterdiği verilen bilgiler arasında. Ayrıca, elektroşok yöntemiyle çocukların hafızalarında “sahte istismar anıları” yaratıldığı öğrenildi.

Polis kaç yaşlarında ne kadar çocuğun mağdur ve istismar edildiğine dair bilgi vermedi. İtalyan medyasına göre yüz binlerce eurodan söz ediliyor.