Beyindeki ödül sistemleri daha büyük çıktı... Depresyon riskini ortaya çıkarabilir

ABD'li araştırmacılar, depresyon geçiren kişilerin beyinlerinin bir kısmının sağlıklı kişilere göre neredeyse iki kat daha büyük olduğunu keşfetti.

Bu fark, zihinsel sağlık durumuyla ilgili belirtilerin 10 yaşına kadar görülebileceği ve daha sonra da semptomların ortaya çıkmaya başlayabileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar, keşiflerinin beyindeki zararlı yapısal farklılıkları giderecek gelecekteki tedavilerin temelini oluşturabileceğini umuyor.

Sonuçlarını Nature dergisinde yayımlayan New York merkezli Weill Cornell Tıp Merkezi uzmanları, depresyonu olan 141 yetişkinin beyin taramalarını inceleyerek bunları 37 ölçümle karşılaştırdı.

Beynin ödül ve tehditlere dikkati çeken bölümünün depresyon geçiren kişilerde daha büyük olduğunu buldular.

Araştırmacılar daha sonra beyin yapısındaki bu farklılığın, ergenlik döneminde depresyona girmeden önce çocuklarda da bulunup bulunamayacağını incelediler.

Bunun için 10-12 yaşlarındayken çekilen ve daha sonra 13 veya 14 yaşlarında depresyona giren 57 çocuğun taramaları incelendi.

Bilim insanları bu taramaları, aynı çalışmadaki depresyon geliştirmeyen çocukların taramalarıyla karşılaştırdılar.

Depresyon geliştiren çocuklarda beyindeki ödül sisteminin kontrol grubundakilerden yaklaşık üçte bir oranında daha büyük olduğunu buldular.

Araştırmacılar, çocuklarda beyin taramalarının ergenlik döneminde depresyon riskinin bir göstergesi olarak kullanılabileceğini gösterdiğini söylediler.