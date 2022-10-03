Beyinleri zehir gibi çalışıyor!

Zeki insanların birçoğunun ortak özellikleri vardır. Kolayca fikir üretebilirler ve genellikle onları başarıya götüren güçlü bir iş ahlakına sahiptirler. Bu özellikleri de onların yeni icatlar yaratmalarına, işitsel veya görsel şaheserler ortaya çıkarmalarına veya dünyayı değiştiren şirketler kurmalarına yardımcı olabilir. Peki neden bazı insanlar daha zeki? Zekiliğin burçlarla ilgisi var mı? İşte astrologlara göre zekasıyla öne çıkan en akıllı 6 burç ve özellikleri...

YENGEÇ BURCU

Besleyici ve şefkati ile tanınan Yengeç burcu benzersiz bir zeka markasına sahiptir.

İlişki astroloğu Anna Kovach , "Yengeç burcunda doğan insanlar sezgi ve duygusal duyarlılığı kurnaz bir doğayla harmanlıyor" diyor .

Bu onlara sadece kişisel ilişkilerinden daha fazla hizmet eder. "İş dünyasında başarılı olabilirler çünkü başkalarının karşı koyamayacağı besleyici bir yanıtı nasıl sağlayacaklarını biliyorlar" diye ekliyor.

"İnsanları okumakta ve başkalarının duygularına yanıt vermekte mükemmeller."

Yengeç arkadaşınızın, herkesin duygusal ihtiyaçlarını kirpiklerini bile kırpmadan ustaca karşılamasını bekleyin; diğer birkaç işaretin tekrarlayabileceği yüksek duygusal zekanın bir göstergesidir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcundan olan arkadaşınız muhtemelen kafasını her zaman bir kitapta tutuyor veya yerel müzeleri, sinemalarını veya konser salonlarını ziyaret ediyor.

Bu nedenle, çeşitli konularda bir bilgi tabanına sahiptirler. Ancak Kovach, zekalarının bununla sınırlı olmadığını belirtiyor. "Bu aynı zamanda sanat ve müzikle ilgili işarettir" diyor.

"Müzik teorisini veya görsel sanatları kolayca kavramak gibi yaratıcılık yoluyla kendini gösteren bir zeka yeteneğine sahip olabilirler.

Ayrıca her zaman başkalarıyla sohbet ederler ve bu da zekalarını genişletir.

YAY BURCU

Esprili, alaycı ve ayakları üzerinde duran Yay, şüphesiz zodyak evreninin en zeki burçlarından biridir.

Bu değişken ateş burcu, dünya hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bilgi toplamak için doyumsuz bir açlığa sahiptir.

Sadece 'akıllı kitap' olduğuna inanan biri değil, Yay günlük yaşam deneyimlerini özümsemekten gerçekten hoşlanıyor.

Yay, sürükleyici deneyimler yoluyla bilgi edinmeyi tercih eder.

Kovach, "Bu burç bağımsız, özgür düşünürler olma eğilimindedir - ancak araştırmayı ve rasyonelliği reddetmezler" diyor.

"Aslında, gerçeği arama arzuları, çoğu zaman bilgilenmek için büyük çaba sarf etmelerine yol açar."

Örneğin, yeni bir dil veya mutfak öğrenmek isteyen bir Yay, yerel halktan öğrenmek için farklı bir ülkeye seyahat edebilir.

Bu nedenle, bu yıldız işaretine sahip insanlar sadece kitap okumakla kalmazlar - okumayı sevseler de öğrendiklerini alırlar ve akademik olanın ötesine geçen bir şekilde hayatlarına uygularlar.

İKİZLER BURCU

Bu burç her zaman yeni bilgileri özümser. (Bu, ofiste kısaca bahsedilen bir konuyu veya iş başvurusu yapmayı planladıkları bir şirket hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenmek anlamına gelebilir.)

Astrolog Linda Berry , "Güçlü bir farkındalık duygusuna ve keskin iletişim becerilerine sahipler, bu da onları çok zeki yapıyor" diyor .

"Bir İkizler, uyarlanabilir ve uyanık, deneysel ve sorgulayıcı akıl yürütme ve öğrenme yeteneklerine katkıda bulunan temel bir kişiliğe sahiptir."

Peki neden listemizde daha üst sıralarda değiller?

Kovach'a göre, "Bu burçta doğan insanların dikkati o kadar kolay dağılır ki, uzmanlık geliştirme noktasına kendilerini kaptırmak yerine ilgi alanlarına girmeye eğilimlidirler."

BAŞAK BURCU

Bu çalışkan, güvenilir ve mükemmeliyetçiliğe eğilimli burç, iletişim ve düşünce gezegeni Merkür tarafından yönetilir.

Evet, Başaklar iyi okunmayı ve etraflarında olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmayı sevseler de, zekalarına damgasını vuran şey ilgi alanlarıdır.

Bu nedenle, şarkı söylemek, dans etmek ve hatta yazmak olsun, bu burç gerçekten ilgilendikleri bir şey hakkında bilgi edinmeye başladığında, bu konuda ustalaşmaları oldukça muhtemeldir.

Astrolog Crescent , "Müşterilerime her zaman Başak enerjisinin birincil bir kaynak elde etmeye çok benzer olduğunu söylerim" diyor.

"Öğrendikleri şeylerde ustalaşmak, her şeyi kendileri çözmek ya da bir şeyin arkasındaki nedeni tam olarak bilmek isterler."

Gerçek bir Başak'ın tek bir politikası vardır - ya her şeyi verirler ya da hiç vermezler. Ve her şeylerini belirli bir alana verdiklerinde, muhtemelen herkesten daha iyi olacaklardır.

KOVA BURCU

Zodyak'ın bir numaralı en akıllı işareti Kova'dır. Yenilik, yaratıcılık ve genişletilmiş bilincin gezegeni olan Uranüs tarafından yönetilirler.

Bu nedenle, bu hava işareti, gerçekleri basitçe işlemekten daha fazlasını yaparlar, analiz onların işidir.

Kovach, "Yenilikçi, eksantrik ve çoğu zaman zamanlarının ilerisindeler" diyor. "Ufuktaki eğilimlerin nasıl çalıştığını anlıyorlar ve başkalarının hemen takdir edemeyeceği bir gelecek vizyonu görebilirler."

Geniş fikirli Kova, yaşamın yeni normlarına, zorluklarına ve eğilimlerine hızla adapte olur. Bu burç isyankar Uranüs tarafından yönetildiğinden, Kova'nın mevcut toplumsal normlara, kurallara ve düzenlemelere tek başına meydan okumasını bekleyebilirsiniz.

Bu nedenle, Kova'nın bir kalabalığın içinde öne çıkmasını ve onları bir devrim yoluna götürmesini bekleyebilirsiniz.

Fikirleri ve önerileri genellikle çılgınca görünebilir ve çevrelerindeki insanlar tarafından kolayca anlaşılmayabilir, ancak zamanlarının çok ötesindedirler.

Soğukkanlı rasyonalite ile ustaca düşünmenin karışımı, bu güneş işaretinin bir dahiden başka bir şey olmadığını gösteriyor.

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03/10/2022 21:27