Beyköy Atış Alanında Atış Eğitimleri Yapılacak

Beyköy atış alanında, 6-17 Ocak tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında atış eğitimleri icra edileceği bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Anılan tarihlerde ve atış eğitimleri sonrasında söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmak can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır.” ifadeleri kullanıldı.

03/01/2020 12:56