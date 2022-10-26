Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında topçu atışları yapılacak

Lefkoşa Kaymakamlığı, Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında topçu atışları yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 28'inci Topçu Alayı 1'inci Topçu Tabur Komutanlığı tarafından 24 Ekim - 4 Kasım tarihleri 07.30-18.00 saatleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacağı belirtildi ve bölge halkının can ve mal güvenliği için tedbirli olması istendi.

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26/10/2022 15:51