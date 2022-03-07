Beyköy atış ve tatbikat alanında topçu atışları yapılacak

Lefkoşa Kaymakamlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Topçu Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından 21 Mart - 29 Mart tarihleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan açıklamasında, atışların 08.30-22.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedilerek, atış yapılacak gün ve saatler arasında hudutları belirtilen bölgenin can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu vurgulandı. Bölgenin hudutları şöyle:

“Batıda, Beyköy ve Değirmenlik hattı uzanımı.

Doğuda, Yeniceköy-Kalavaç köyü 1 km. doğusu-Alevkaya Orman Bölge Şefliği 2 km. doğusu hattı uzanımı.

Kuzeyde, Meryemkaya Tepe-Gölek Sırtı 1 km. güneyi-Karaağaç köyü 1 km. güneyi uzanımı hattı.

Güneyde, Beyköy-Yeniceköy-Geçitkale karayolu hattının kuzeyi.”

Hudutları tayin edilen bölgenin belirtilen gün ve saatlerde yasak bölge ilan edildiği kaydedilen açıklamada, atışı müteakip bölgede mermilerin arama ve imha işlemi devam edebileceğinden komutanlık tarafından serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi istendi.

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07/03/2022 16:53