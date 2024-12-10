Beyköy Atış ve Tatbikat Alanı'nda top/havan atışları yapılacak
YAYIN TARİHİ:
10/12/2024
Beyköy atış ve tatbikat alanında 23 Aralık-10 Ocak tarihlerinde 8-00-17.00 saatleri arasında top ve havan atışı yapılacak.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, batıda Gökhan – Beyköy – Değirmenlik - Levent Taş Ocağı Hattı; doğuda Yeniceköy – Kalavaç (1 kilometre batısı) – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı; kuzeyde Beşparmak Dağları – Alevkayası Yolu – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı; güneyde Yeniceköy – Kornalı Tepe – Beyköy hattının atışlar süresince yasak bölge olduğu belirtildi.
Atışlar sonrası bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemleri gerçekleştirileceğinden, “giriş serbest” duyurusu yapılmadan bölgeye komşu yerleşim birimlerinden vatandaşların bölgeye girmemeleri istendi.
YAYIN TARİHİ: