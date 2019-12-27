Beyköy Bölgesinde Havan Atışı Yapılıyor

İçişleri Bakanlığı, Beyköy bölgesinde pazartesinden itibaren 5 gün havan atışı yapılacağını duyurdu.

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27/12/2019
HK

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Beyköy Bölgesinde Havan Atışı Yapılıyor

İçişleri Bakanlığı, Beyköy bölgesinde pazartesinden itibaren 5 gün havan atışı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık 2019 – 03 Ocak 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) saat 07.00’den 21.00’a kadar Osman Paşa Atış (Beyköy) bölgesinde havan atışları yapılacağı belirtilerek, can ve mal güvenliği açısından atış alanına girilmemesi istendi. 

27/12/2019 14:32
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TAGS: İçişleri Bakanlığı, Beyköy, atış, haber, kıbrıs, kktc, havan atışı
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