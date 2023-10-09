Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova’ya yarın bir saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 10.00 arasında Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova’ya elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.