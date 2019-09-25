Beyköy ile Alevkayası Arasında Yangın Çıktı

Beyköy ile Alevkayası yolunun güney kısmındaki arazide yangın çıktı. Polisten yapılan açıklamaya göre, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu makilik alan yandı. Yangına polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

KERMİYA’DA BUZDOLABI KISA DEVRE YAPTI, YANGINA NEDEN OLDU

Öte yandan, Kermiya’da Şht Münür Yusuf Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Kozok’un kaldığı ikametgahta buzdolabının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu, buzdolabı, mutfak dolapları, bir adet klimanın iç ünitesi yanarak diğer odalar ise islenerek zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DÜLGER ATÖLYESİNİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

22 Eylül’de Lefkoşa’da Avni Efendi Sokak üzerinde bulunan Turgut Şahinoığlu’na ait dülger atölyesi önünde bulunan çöp bidonu içerisindeki çöplerin kasten yakılması sonrası, söz konusu iş yeri içerisinde bulunan makineler ve eşyaların yanması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada söz konusu yangının H.Ö.(E-61) tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle çıkarıldığı tespit edildi. H.Ö. tutuklandı.



HIRSIZLIK

Girne’de 22 Eylül’de Yazgülü Sokak üzerinde A.S.(E-29), Hamiyet Koçak’ın boğazını sıkıp darp ettikten sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan çanta ve içerisinde muhafaza ettiği cüzdan ile 300 TL nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

KANUNSUZ AVLANMA

Yeniboğaziçi köyünün kuzey kısmında bulunan bir arazi içerisinde dün M.E.Ö.’nün (E-66), avlanmada yasak yöntemlerden olan file ve ses bandı kullanmak suretiyle kanunsuz olarak pulya kuşu avladığı tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

25/09/2019 15:27