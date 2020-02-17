Beyköy, Şehit Cengiz Topel ve Çamuorva atış alanlarında atış eğitimleri

Beyköy, Şehit Cengiz Topel ve Çamuorva atış alanlarında eğitimler yapılacağını duyuran Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, eğitim günlerinde atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlattı.

Atış eğitimleri, Beyköy atış alanında 17-28 Şubat’ta; Şht. Cengiz Topel ve Çamurova atış alanlarında 19-20 Şubat’ta 08.00 ile 18.00 saatleri arasında icra edilecek.

Bu tarihlerde ve atış eğitimleri sonrasında söz konusu atış alanları ile çevresinde bulunmanın can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasak olduğu vurgulandı.

17/02/2020 12:26