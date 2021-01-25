Beyköy’de feci kaza: 1 ağır yaralı

Beyköy’de dün akşam saat 20.00 sıralarında Şht. Turgut Onbaşı Sokak üzerinde, Ahmet Conkbayır (E-70), yönetimindeki KT 910 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrederken, sağa meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bordür taşlarına ardından da bir evin garajının beton duvara ve demir kapısına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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25/01/2021 12:02