Beylerbeyi sakinleri tarama yapılmasını istiyor

Beylerbeyinde artan koronavirüs vakaları ve bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle köy halkı rastgele test yapılmasını istiyor.

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22/01/2021
HK

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Beylerbeyi sakinleri tarama yapılmasını istiyor

Haber Kıbrıs-Özel

Girne’ye bağlı Beylerbeyi’nde (Bellapais) sakin 74 yaşındaki kalp, yüksek tansiyon ve şeker hastası S.U isimli kadının Covid-19’a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmesi endişeye neden oldu.

Hayatını kaybeden kadının, aile yakınlarından bir kişinin pozitif çıkması nedeniyle evde karantina altında olduğu ve pozitif olduğunun kendisine bildirilmesinden sonra aile bireylerinden bazılarıyla birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Beylerbeyi’nde vaka sayılarında artış olmasından dolayı köy halkının endişeli olduğu ve köyde rastgele test yapılmasının istendiğini ifade edildi.

22/01/2021 12:50
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TAGS: korona, virüs, bellapais, Kıbrıs
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