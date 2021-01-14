Beylerbeyi'ne yeni mezarlık

Girne Belediyesi, Beylerbeyi (Bellapais) sınırlarında bulunan ve 1974 öncesinde Türk Mezarlığı olarak da kullanılan alana yapılacak mezarlık projesi için Arkın Grup’la protokol imzaladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu 4 Ekim 2019 tarihinde aldığı kararla, Bellapais mevkiinde 1974 öncesinde Türk Mezarlığı olan alanı, mezarlık olarak kullanılmak üzere Girne Belediyesi’nin kontrol ve sorumluluğuna verdi.

Açıklamaya göre, bu çerçevede, 474 Müslüman, 70 ise gayri müslüman mezarından oluşacak toplam 544 mezar, yürüyüş yolları, otopark ve tören alanı içeren bir proje hazırlandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin maliyeti Ocak 2021 bedeliyle yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olarak öngörüldü. Bu miktarın üçte biri oranındaki kısmının ilgili firma tarafından karşılanacağı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, Girne’de yaşayan Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın gibi iş insanlarıyla devamlı işbirliği içinde olduklarını, güzel projelere imza attıklarını ve atacaklarını söyledi.

Bellapais’teki atıl durumda olan mezarlığın restore edilme fikrinin Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın’a ait olduğunu belirten Güngördü insanların yaşadığı beldelere ve köylere önem vermelerinin önemli olduğunu belirtti.

Beldeleri güzelleştirmenin belediyelerin asli görevleri arasından olduğunu söyleyen Güngördü, mezarların yaşam alanlarına yakın mesafede olmasının önemine işaret etti.

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14/01/2021 13:26