Beyni genç tutmak için bu 7 alışkanlıktan uzak durun!

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve zihinsel egzersizler, beyin sağlığını korumanıza yardımcı olur. Peki beynin yaşlanmasına engel olmak ne yapabilirsiniz? İşte uzak durmanız gereken alışkanlıklar...

Yaşlandıkça zihinlerimizin ve bedenlerimizin değişmesi normaldir. Bu değişikliklerin bazıları genetiğe bağlı gelişirken bazıları çevreyle ve zamanımızı nasıl geçirdiğimizle ilgilidir.

Zihninize, bedeninize ve ruhunuza iyi davranmanın ve beyninizi genç tutmanın bazı yolları vardır. İşte beyin sağlığı için uzak durulması gereken 7 alışkanlık...

1. Yeterince sosyalleşmemek

Yalnızlık ruh halimize ve beyin fonksiyonumuza zarar verebilir. Çevresiyle daha sıkı bağları olan bireylerin daha sağlıklı beyin fonksiyonları olduğu gözlemlenmiştir.

2. Aynı rutine bağlı kalmak

Yeni şeyler öğrenmek beyni genç tutar. Öğrenmek, yaratıcılığı artırır, bilgi akışı olur ve genel anlamda bilişsel becerilerimiz gelişir.

3. Sürekli stresli olmak

Anksiyete ve stres hem ruh hem de fiziksel sağlığımızı etkiler. Günlük yaşam içinde zor olsa da stres seviyesini düşürmek için yollar bulmaya çalışın.

4. Düzgün beslenmemek

Beslenme şeklimiz, beyin sağlığımızı etkiler. Tamamen dengeli bir beslenmeye sahip olmak her zaman kolay değildir, ancak doğru besinleri tüketmek, performansınızı en üst düzeyde tutmanızı sağlayabilir.

5. Yeterince uyumamak

Ortalama bir yetişkinin kendini dinlenmiş ve güne hazır hissetmesi için 7 ila 8 saat uykuya ihtiyacı vardır, ancak çok azımız gerçekten ihtiyacımız olan uykuyu alabiliyoruz. Yeterince uyumamak hafızada, problem çözme yeteneğinde ve muhakeme becerilerinde azalmaya neden olabilir.

6. Hareketsiz olmak

Vücudumuzu her gün biraz da olsa hareket ettirmek beyindeki kan akışını ve büyüme hormonlarını artırırken stresimizi de azaltır. Beyin sağlığınızda olumlu değişiklikler yaratmak için egzersizlerinizin yüksek yoğunlukta olması gerekmez.

7. Eğlenceye zaman ayırmamak

Beyin sağlığımız aynı zamanda mutluluğumuza, refah duygumuza ve ne kadar eğlendiğimize bağlıdır. Sadece eğlence amaçlı aktivitelere katılmak bile demans riskini azaltır.