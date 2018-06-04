Beynin Ruhsal Deneyimlerinin Şekillendiği Gölge Saptandı

ABD'nin Yale ve Columbia Üniversitelerinden bilim insanları, 27 genç yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada, deneklerin ruhsal deneyimleri sırasında beynin yan zarındaki nöron faaliyetinin arttığını tespit etti.



Araştırmada, deneklerden, geçmişte yoğun stres ve gevşeme duyguları yaşadıkları deneyimler ile dinsel yahut dünyevi, varlıklarının ötesinde doğa, başka insanlar ve üstün bir varlıkla manevi temas halinde hissettiklerini anlatmaları istendi. Anlatımları sırasında deneklerin beyin faaliyetini izlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) grafikleri çekildi.





AKIL VE RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ETKİLİ OLABİLİR



Deneklerin yaşadığı farklı ruhsal deneyimlerinin, genel olarak beynin yan zar bölgesindeki nöron faaliyetini etkilediğini tespit edildi.



Araştırmacılar insanın benliğinin ötesine geçtiği ruhsal deneyimler için nöro-biyolojik bir konum akıl ve ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde ve tayin edebilmenin, bağımlılıkla mücadelede bu türden deneyimlerinden nasıl faydalanılabileceğinin anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.



Araştırmanın sonuçları "Cerebral Cortex" dergisinde yayımlandı.