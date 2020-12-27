Beyninize Zarar Veren 13 Beklenmedik Şey

"Vücudumuzun diğer organları gibi beynimiz de çeşitli faktörlerden muzdarip olabilir. Günlük alışkanlıklarınızdan bazılarının da bu faktörlerden olduğunu ve beyne ciddi zararlar verdiğini söylesek! Beyninize ciddi zararlar verebilecek günlük alışkanlıkları anlatıyoruz."

İletişim eksikliği

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, günde 10 dakikalık iletişimin bile zihinsel yeteneği artırdığını gösterdi. Ailenizle arkadaşlarınızla sohbet etmek, iletişim kurmak beyni uyarır.

Çok fazla şeker

Araştırmalar, şekerin olumsuz nöronların üretiminden sorumlu olduğunu ve BDNF'yi (beyin-türevli nörotrofik faktör) etkilediğini söylüyor. Özellikle BDNF, uzun süreli hafızanın oluşması ve öğrenme için çok önemlidir.

Beyin egzersizi eksikliği

Bilim adamlarına göre, beyin üretkenliğinin zirvesine 16-25 yılda ulaşılır ve ardından yavaş yavaş düşer. Bununla birlikte araştırmalar, düzenli beyin egzersizinin (okuma, bulmaca çözme vb), demansın ilk belirtilerine sahip kişilerde bile performansı önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir.

Kahvaltıyı atlamak



Araştırmalar, düzenli olarak kahvaltı yapan çocukların, özellikle bilim dallarında çok daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Kahvaltıyı atlamak, kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden oluyor ve bu da beyin işleyişini olumsuz etkiliyor.

Abur cubur

Aşırı yemek yemek ve çok fazla fast food gıda tüketmek, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları, bunun sonucunda da kısa ve uzun süreli hafızanın eğitimini ve oluşumunu olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca çok fazla fast food yemek depresyona neden olabiliyor.

Dondurma

Bu madde sizi biraz üzecek! Hemen herkesin bayılarak yediği dondurma başta olmak üzere herhangi bir soğuk yiyecek ani bir baş ağrısına neden olabiliyor. Soğuk yiyeceğin kan damarlarını daralttığına inanılıyor. Hipotermiyi önlemeye çalışan vücut, beyne sıcak kan gönderiyor ve bu da kan damarlarını genişletiyor.

Cep telefonları

Konuyla ilgili yapılan bir araştırma, beyin kanseri ile cep telefonu kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuç telefon kullanmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Telefonla konuşurken kulaklık kullanmak, mavi ışığa uzun süre maruz kalmamak ve uyurken telefonu yatağınızdan uzak bir yere koymak cep telefonunun beyne olan zararlarını azaltacaktır.

Uyku sırasında başınızı örtmek



Başımızı bir battaniyeyle örterek uyuduğumuzda, vücudumuza giren oksijen miktarını azaltırız, çünkü bu durumda, karbondioksit ile doymuş halihazırda "geri dönüştürülmüş" havayı solumamız gerekir . Bu beynimiz için oksijen eksikliği yaratır.

Dehidrasyon



Bildiğiniz gibi insan beyninin% 70-80'i sudur. Ayrıca beyne gerekli maddelerin verilmesinden de su sorumludur. Beyin, H2O'dan yoksun olmadığında en etkili şekilde çalışır.

Sigara içmek



Araştırma göstermiştir, kansere değil, aynı zamanda serebral korteksin kalınlığı azalmasına sadece yol sigara. Bu tür bir hasar, zihinsel yetenekleri önemli ölçüde etkileyebilir, çünkü diğer şeylerin yanı sıra, düşünmekten sorumlu olan beynin bu parçasıdır.

Egzersiz eksikliği

Egzersiz yapmanın sadece vücudunuza fayda sağladığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Fiziksel egzersizler, beyne de önemli ölçüde etki ediyor, hafıza ve beyin gelişimine katkı sağlıyor.

Yanlış diyet

Araştırmalar, beslenmedeki ciddi bir kısıtlamanın beyni ciddi anlamda etkilediğini ortaya koydu. Yani şok diyetler sadece beden sağlığınıza değil, beyin sağlığınıza da etki ediyor. Diyet yapacaksınız bunu mutlaka uzman kontrolünde, size uygun yazılmış bir liste ile yapmalısınız.

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27/12/2020 14:13