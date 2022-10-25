Beyonce'nin kızı elmas küpelere 80 bin dolarlık teklif verdi

R&B müziğin sevilen ismi Beyonce, nam-o diğer Qeen B, ve rapçi eşi Jay-Z’nin 10 yaşındaki kızı Blue Ivy, katıldığı bir yardım galasında verdiği teklifle gündeme geldi.

80 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ

Ailesiyle birlikte Santa Monica’daki Giyilebilir Sanat Galası'na (Wearable Art Gala) katılan Blue Ivy, elmas küpeler için 80 milyon dolarlık teklifte bulundu.

Blue Ivy, Lorraine Schwartz markalı elmas küpe için teklif vererek müzayedeci olarak görev yapan anneannesi Tina Knowles-Lawson’ı da çok şaşırttı.

Ivy’nin teklif verdiği anları kaydeden kişiler 10 yaşındaki bir çocuğun bu miktarda bir teklif verebilmesini çok şaşırtıcı buldu. Ivy’nin teklifinin ardından elmas küpeler 105 bin dolardan başka bir alıcı buldu.

Ivy’nin daha önce 2018 yılında henüz 6 yaşında iken aynı gala etkinliğinde 19 bin dolarlık teklif verdiği biliniyor.

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25/10/2022 11:02