Beyrut cehennemi yaşadı: Bir gecede 17 saldırı!

İsrail dün gece Beyrut'un güney kısımlarına 17 hava saldırısı düzenledi, saldırılarda Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi de hedef alındı. Lübnan medyası bunun son bir aydır düzenlenen en yoğun saldırılardan biri olduğunu yazdı. İsrail'in Suriye'nin Şam kentine düzenlediği hava saldırılarında ise bir asker öldü, 7 asker yaralandı.

Şam'da patlama sesleri: 1 asker öldü, 7 asker yaralandı

Suriye devlet medyası, İsrail'in Suriye'nin Şam kentine yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyururken, kent günün erken saatlerinde patlama sesleri ile sarsıldı. Suriye Savunma Bakanlığı saldırılarda bir askerin öldüğünü, yedi askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında saldırıların Şam'ın merkezindeki Kafr Susa semtini ve Humus kırsalındaki bir askeri üssü hedef aldığı vurgulandı.

İsrail Gazze'nin kuzeyini tampon bölgeye dönüştürmeye çalışıyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, geçen günlerde Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, sahada infazlar gerçekleştirdiğini, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi.