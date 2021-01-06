Beyrut: Patlamada zarar gören sanat eserleri 'restore edilmeden' sergileniyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos 2020'de gerçekleşen patlamada galeri ve müzelerle birlikte onlar içinde yer alan sanat eserleri de zarar gördü.

Zarar gören bu sanat eserleri "Yaralı Sanat" isimli sergi ile 16 Aralık'ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

16 Ocak tarihine kadar kendisi de patlamada zarar görmüş Villa Audi'de ziyaret edilebilecek olan serginin küratörlüğünü Jean-Louis Mainguy üstlendi.

Lübnanlı şair ve yazarlardan alıntıların yer aldığı küçük odalarda sergilenen her eser taşıdıkları hasarlarla dikkat çekiyor.

Mainguy, serginin fikri için, "Fikir, sanat eserini, dokunmadan yeniden inşa etmekti; müzikle, ışıkla, Lübnan şiiri ve edebiyatıyla..." diyor.

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06/01/2021 20:15