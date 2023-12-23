Beyrut'ta sağanak yağış taşkınlara yol açtı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gün boyu devam eden sağanak, taşkınlara ve yolların kapanmasına neden oldu.

Beyrut'ta aniden başlayan ve gün boyu süren yağmurun ardından, yetersiz altyapının da etkisiyle kentte olumsuzluklar yaşandı.

Başkentin özellikle sahile çıkan caddeleri, Beyrut Uluslararası Havalimanı ve kenti birbirine bağlayan tünel ve ana yol sele teslim oldu.

Giderlerinin kapanması nedeniyle tahliye edilemeyen yağmur suyu alt geçitleri doldurdu. Sivil savunma ekiplerine ait itfaiye ve vatandaşlara ait birçok araç su içinde kaldı.

Araçlarıyla suda mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.

Lübnan yerel medyasındaki haberlere göre, tarihi metruk bir bina da şiddetli yağışın ardından çöktü.

-Sahil yolu denize doğru çöktü

Beyrut'ta yer alan ülkenin simgesi "Güvercin Kayalıklarının" karşısındaki sahil yolunun bir kısmı sağanak nedeniyle denize doğru çöktü.

Korkuluk ve kaldırımın yıkıldığı bölgeye polisler güvenlik şeridi çekti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Beyrut'un "Karantina" bölgesindeki kara yolu üzerinde birçok aracın su altında kaldığı belirtildi.