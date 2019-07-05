Bezelyeli Mantar Tarifi
07/07/2019
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Bezelyeli Mantar Tarifi
Ayurvedik beslenmeye göre lezeztli bir yemek tarifi. Vata’yı arttırır, Pitta’yı azaltır, Kapha’yı etkilemez. Bezelyelerin taze olması (dondurulmuş olmaması) Vata’yı daha az arttırır.
İçindekiler
- 20 Adet Taze Mantar
- 3 Çorba Kaşığı Ghee
- 1 Çay Kaşığı Çörekotu
- 1/2 Çay Kaşığı Deniz tuzu
- 1/2 Çay Kaşığı Karabiber Taze Çekilmiş
- 2 Su Bardağı Bezelye
Yapılışı
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Eğer taze mantar kullanacaksanız, önce iyice yıkayınız ve ince ince dilimleyiniz.
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Taze bezelyeleri buharda haşlayınız ve bir tarafa ayırınız.
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Ghee'yi bir tavada eritiniz ve içerisine çörekotlarını ekleyiniz.
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Daha sonra üzerlerine mantarları ekleyerek yumuşayana kadar soteleyiniz.
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Sonrasında tuzu ve karabiberi ekleyiniz, iyice karıştırınız.
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Daha sonra üzerlerine haşlanmış bezelyeleri ekleyerek karıştırınız. (eğer dondurulmuş bezelye kullanıyorsanız, bezelyeleri direkt olarak da ekleyebilirsiniz)
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Bezelyeler açık yeşil renk oluncaya kadar 3-5 dakika ateşte pişiriniz ve servis ediniz…
Not
Ghee ile hazırlayacağınız pilav ile yemeğinizi servis edebilirsiniz. Pilav ile bezelyeli mantar güzel ikili olabilirler.
Kaynak:Bezelyeli Mantar Tarifi