Bezelyeli Mantar Tarifi

Ayurvedik beslenmeye göre lezeztli bir yemek tarifi. Vata’yı arttırır, Pitta’yı azaltır, Kapha’yı etkilemez. Bezelyelerin taze olması (dondurulmuş olmaması) Vata’yı daha az arttırır.

İçindekiler

20 Adet Taze Mantar

3 Çorba Kaşığı Ghee

1 Çay Kaşığı Çörekotu

1/2 Çay Kaşığı Deniz tuzu

1/2 Çay Kaşığı Karabiber Taze Çekilmiş

2 Su Bardağı Bezelye

Yapılışı

Eğer taze mantar kullanacaksanız, önce iyice yıkayınız ve ince ince dilimleyiniz.

Taze bezelyeleri buharda haşlayınız ve bir tarafa ayırınız.

Ghee'yi bir tavada eritiniz ve içerisine çörekotlarını ekleyiniz.

Daha sonra üzerlerine mantarları ekleyerek yumuşayana kadar soteleyiniz.

Sonrasında tuzu ve karabiberi ekleyiniz, iyice karıştırınız.

Daha sonra üzerlerine haşlanmış bezelyeleri ekleyerek karıştırınız. (eğer dondurulmuş bezelye kullanıyorsanız, bezelyeleri direkt olarak da ekleyebilirsiniz)

Bezelyeler açık yeşil renk oluncaya kadar 3-5 dakika ateşte pişiriniz ve servis ediniz…

Not

Ghee ile hazırlayacağınız pilav ile yemeğinizi servis edebilirsiniz. Pilav ile bezelyeli mantar güzel ikili olabilirler.

Kaynak:Bezelyeli Mantar Tarifi