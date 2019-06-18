Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) heyeti ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, taşımacılıkla ilgili sıkıntılar masaya yatırıldı.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtirken, sektörün sorunlarını aktaran Kar-İş yönetiminin beklenti ve çözüm önerileri de sunmuş olmalarından son derece mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ülke için toplu taşımacılığın önemli olduğuna işaret eden Amcaoğlu, sorunların giderilmesi ve beklentilerin karşılanması adına iyi bir diyalog ve işbirliği çerçevesinde çalışacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Asla taşımacılık sektörünü göz ardı etmiyoruz. Günü geldiğinde her iki taraf da gerçekleri ortaya koyacak ve nasıl olması gerektiği noktasında tartışarak ortak bir noktada buluşacağız” diye konuştu.

KAR-İŞ Başkanı Bekir Beksan Akandere de konuşmasının başında, Kar-İş ailesi olarak Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Akandere ayrıca, sektörün sorunlarını ve taleplerini içeren dosyayı da Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sundu.