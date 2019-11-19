ABD'den Huawei'ye 90 günlük yeni ek süre

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans, 90 gün daha uzatıldı.



ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD yönetimini tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos'ta 3 ay geçici lisans verilmişti.



Bakanlığın aldığı yeni karar doğrultusunda, Huawei ve bağlı şirketler ABD'li şirketlerle 90 gün daha iş yapabilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei'ye yönelik geçici genel lisans uzatımının, operatörlerin ABD’nin en uzak bölgelerinden bazılarında hizmet alamayacak olan müşterilere hizmet vermesini sağlayacağını ifade etti.



Bakanlığın, ABD'ye ait inovasyonların ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edenler tarafından kullanılmadığından emin olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ross, bu kapsamda hassas teknoloji ihracatını yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ ÜRETİYOR



Geçtiğimiz dönemde Huawei kendi işletim sistemini kullanıma sunmak adına için ilk adımı atmıştı. Şirketin B planı olarak gördüğü bu projenin ne zaman telefonlarda kullanılabilir hale geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Daha önce Samsung ve Nokia gibi şirketler kendini işletim sistemlerini çıkarmış fakat başarılı olamamıştı.

19/11/2019 17:40