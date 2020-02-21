Apple'ın gizli hazırlığı!

Bu sonuç zaten beklenen bir durumken Apple şimdi satışların çok düşmesini ve bunun da şirketin 2020 finansal raporlarında önemli açıklar ortaya çıkarmasını beklediğini vurguluyor.

Elbette kötü gelen finansal sonuçların borsaya da yansıması ve Apple hisselerinde ciddi değer kayıplarının yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Borsadaki bu ani düşüşlerin de dünya çapında ekonomik kriz riski doğurabileceği tahmin ediliyor.

Yani Coronavirüs sadece hayati tehlike oluşturmuyor, dünya ekonomilerini de çok olumsuz etkileyebileceğini artık ciddi ciddi hissettiriyor.Elbette kötü gelen finansal sonuçların borsaya da yansıması ve Apple hisselerinde ciddi değer kayıplarının yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Apple son çeyrekte 67 milyar dolar gelirle rekor kırmıştı.

Ancak henüz virüsün etkilerinin görülmediği zamana denk gelen bu finansal rapordaki başarı bu yıl yeniden tekrar etmeyebilir.Şirket halihazırda, en önemli pazarı olan Çin’deki mağazalarını kapatmış durumda.Mağazalar ise kapalı kaldığı her gün için zarar yazmaya devam ediyor.

Ayrıca MWC 2020’nin de iptal edilmesi, telefon üreticileri için 2020’deki çok önemli bir satış/pazarlama fırsatının MWC sayesinde üreticiler yaptıkları şovlarla tüketicilerin ürünlere yoğun talep oluşturmasını sağlıyordu.elden kaçmasına neden oldu.

Borsadaki bu ani düşüşlerin de dünya çapında ekonomik kriz riski doğurabileceği tahmin ediliyor.

21/02/2020 17:22