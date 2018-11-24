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TDP’nin 6’ncı Olağan Kurultayı Yapılıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 6’ncı Olağan Kurultayı, yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

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24/11/2018

TDP’nin 6’ncı Olağan Kurultayı Yapılıyor

Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit'in tek aday olarak katılacağı kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.
Divan başkanlığını Gülsen Bozkurt'un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, saat 11.00’de başlayacak ve "Yurdumuz İçin Çalışıp, Barışa Hazırlanıyoruz" sloganıyla düzenlenecek.

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TAGS: cemal özyiğit, haber, kıbrıs
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