3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri başlıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri gazeteci yazar İsmail Saymaz’ın konuşmacı olacağı söyleşiyle başlıyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00’de KTGB konferans salonunda yer alacak söyleşide Saymaz “Günümüz Türkiye’sinde gazeteci olmak” üzerine konuşacak.

Gazeteci yazar İsmail Saymaz Türkiye’de yaşadığı deneyimleri paylaşırken, okurları için kitaplarını da imzalayacak.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyetinin ardından gazeteciliğe Rize’de başlayan Saymaz, 2016 yılından bu yana Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapıyor.

Özellikle insan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü konularında kaleme aldığı yazı dizileri ve özel haberleriyle tanınıyor.

2014 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün “100 Basın Kahramanı” listesinde yer alan Saymaz bugüne kadar yirmiye yakın davada yargılandı.

Muhabir olarak onlarca ödüle layık görülen Saymaz, çok sayıda kitaba da imza attı.

İletişim yayınlarından çıkan Türkiye IŞİD kitabıyla örgütün Türkiye’deki örgütlenmesini, eylemlerini ve bu konuda açılan tüm davaları titizlikle inceledi. Yine aynı yayın evinden Kimsesizler Cumhuriyeti kitabında Türkiye’nin tarikatlar ve cemaatlerin istismarı altında kaldığını, yoksul aile çocuklarının buralarda yaşadığı dramı tanıklıklarıyla anlattı her iki kitabı da Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

İsmail Saymaz’ın konuşmacı olacağı etkinlik KTGB üyeleri yanı sıra katılmak isteyen herkese açık olacak.

Fıtrat, İş Kazası Değil Cinayet, Sözde Terörist, Esas Duruşta Cinayet, Çay Güzeli kitapları da en çok okunan kitapları arasında yer aldı.

DİĞER ETKİNLİKLER

KTGB’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikler 6 Mayıs Pazartesi gecesi Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü konulu panelle devam edecek. Bunu 7 Mayıs Salı sabah Genç Bakış Açısıyla Basın Özgürlüğü konulu kompozisyon yarışması ödül töreni ile aynı gece yapılacak Kayıpların İzinde Nobel’e doğru konulu söyleşi takip edecek.

Etkinlikler, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Mümkün (Possible) AB Projesi açılış etkinliği ve resepsiyonuyla son bulacak.