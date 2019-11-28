Genç piyanistlerden resital

Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı ve eşi Meral Akıncı himayelerinde Bellapais’de 1 Aralık pazar akşamı piyano resitali gerçekleşiyor.

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28/11/2019

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Genç piyanistlerden resital

Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği’nin organize ettiği resitale Piyanist Rauf Kasimov’un aralarında uluslararası ödül sahibi öğrencileri de  katılıyor.

Performanslarını en güzel şekilde göstermek için Pelin Ece Acar, Can Sakkaoğlu, İrem Bilen, Sylvana I. Hughes, Ayşe Çubukçu, Antonio S. Hughes, İsmet Gürmen ve Masal Gül heyecanla hazırlanıyorlar.

Dernekten verilen bilgiye göre; klasik ve çağdaş eserlerden  oluşan  resital 19.30 da başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.(LHA)

28/11/2019 11:06
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TAGS: Genç, piyanistlerden, resital, HABER, KIBRIS,
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