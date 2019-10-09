Bhandari’nin cezası 15 aya düşürüldü

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan yargılanan ve 30 ay hapis cezasına çarptırılan Somesh Bhandari’nin istinaf talebi kabul edildi. Yargıtay Ceza Heyeti, oybirliği kararıyla cezasını 15 aya düşürdü.

Kokain ve Hintkeneviri ile yakalanmıştı

Bedrettin Demirel Caddesi’nde 30 Eylül 2018 tarihinde saat 01.00’de Narkotik Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde ekibi tarafından düzenlenen operasyonda Somesh Bhandari tasarrufunda 6 gram 388 miligram ağırlığında kokain ve 32 gram 310 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 20 Euro nakit paranın bulunarak, emare alınmıştı.

Bhandari, yargılanarak 30 ay hapse mahkûm olmuştu. Kararı, sanıklardan yalnızca Somesh Bhandari istinaf etmişti.

09/10/2019 15:36