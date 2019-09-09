Bianca Andreescu'dan tarihi şampiyonluk

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finali dün gerçekleşti. 19 yaşındaki Bianca Andreescu, Serena Williams'ı 63 ve 7-5'lik iki sette yenerek şampiyon oldu.

Andreescu, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Kanadalı tenisçi, rakibi karşısında ilk seti 6-3, ikinci seti ise 7-5 kazandı.

19 yaşındaki Andreescu ABD Açık'ı kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu. Andreescu aynı zamanda 2000 sonrası doğan ve Grand Slam kazanan ilk tenisçi unvanını elde etti.