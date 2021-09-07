Bıçakla adam yaraladı serbest bırakıldı

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07/09/2021

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Bıçakla adam yaraladı serbest bırakıldı

Lefkoşa’da bıçakla adam yaralayan zanlı Ahmet Tuğrul Barut mahkemede serbest bırakıldı

(Kamalı Haber)  

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, zanlı Ahmet Tuğrul Barut’un 3 Eylül Tarihinde kız arkadaşı ile tartışmasına engel olmak isteyen Nafi Kerem Uğur'u  göğüsden bıçaklandığını ve  yaralandığını belirtti.

Polis, Nafi Kerem Uğur’un ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu söyledi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklayarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi

 

07/09/2021 11:56
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TAGS: mahkeme haberleri
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