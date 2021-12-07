Bıçakla yaralamaktan tutuklanmıştı, teminatla serbest kaldı!

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu, yaralama olayının 4 Aralık 2021 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde 194 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada tasarrufunda bulundurduğu iki ayrı bıçak ile S.K.’yi (E-29) sol kol iç kısmından yaraladığını ifade etti. Lambasuyucu, kolundan yaralanan S.K.’nin sığınmak için Girne Polis Müdürlüğüne geldiği esnada zanlının kendisini elinde bıçaklarla takip ettiğini söyledi. Polis, zanlının bu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, bıçakların zanlının üzerinde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, olayın ardından S.K.’nin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, S.K.’nin ifadesinde Fikret Can ile birlikte Lefkoşa’dan Girne’ye beraber geldiklerini yolda sözlü tartışma yaşadıklarını anlattığını söyledi. Polis, S.K.’nin ifadesinde yürüyerek oradan ayrıldığını Salih Miroğlu Caddesi üzerinden taksi durdurduğunu Lefkoşa’ya gitmek için taksiye bindiği esnada zanlının gelerek araca müdahale ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının taksiyi durdurduktan sonra S.K.’yi araçtan indirerek bıçağı salladığını ve sol kolunu kaldırarak kendisini koruduğu esnada iç kısmının kesildiğini, bunun üzerine de koşarak olay yerinden kaçtığını ve Girne Polis Müdürlüğüne sığındığını belirtti.

Zanlının olayın ardından tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı ileride yargılanmak üzere 10 bin TL nakit 250 bin TL şahsi ve ,ki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalanması şartıyla teminatla serbest bıraktı.

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07/12/2021 20:34