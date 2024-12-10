Bıçaklı, Hava Trafik Sendikası’nın grevinin Yasa Gücünde Kararname çıkarılarak ertelenmesini kınadı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Hava Trafik Sendikası’nın grevinin Yasa Gücünde Kararname çıkarılarak ertelenmesini kınadıklarını ifade etti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır Ercan Havaalanı’nda yaşanan sıkıntıları sürekli olarak gündeme getiren ve çözüm arayan Hava Trafik Sendikası’nın bugüne kadar yetkililerden herhangi bir olumlu dönüş alamadığını savundu.

Yapılan görüşmeler sonucunda sorunların azalacağı yerde daha da artarak sorun yumağına döndüğünü belirten Bıçaklı, “Sorunlarını görüşme yoluyla çözemeyen sendikamız, Anayasal grev hakkını kullanmıştır. Ancak her defasında grev Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmiştir. Ancak son yapılan grevde Hükümetin bir yılda iki defadan fazla grev erteleme yetkisi olmamasına rağmen tarih de ilk defa bu konuda Yasa Gücünde Kararname çıkararak yine grevi ertelemiş ve sorunları görmezden gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, Türk-Sen olarak yapılan bu uygulamayı kınadıklarını belirterek, Hükümeti Ercan’daki ve ülkedeki sorunları bir an önce çözmeye davet etti.