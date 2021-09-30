Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşanan son gelişmeler hakkında El-Sen binası önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika yetkilileri, 50 megavatlık yeni santral yatırımı için ihaleye çıkılıp, özele verileceğini savunarak, “Özelleştirmeyi tartışmayız” dedi ve buna karşı alınan süresiz grev kararına dikkat çekti.

BIÇAKLI: “KIB-TEK ÖZELLEŞEMEZ”

El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı konuşmasında, hükümetin çoğunluğu kaybettiğini, hukuken ve fiilen ülkede bir hükümet olmadığını iddia ederek, anayasa ve yasaların ihlal edilmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Kıb-Tek’in toplumun malı olduğuna vurgu yapan Bıçaklı, “Bu kurumun üstünde oyun oynayamazsınız. Babanızdan miras kalmadı Kıb-Tek size…” dedi.

Kıb-Tek’in elde kalan tek kurum olduğunu dile getiren Arslan Bıçaklı, hükümeti eleştirdi. Türk-Sen’e bağlı sendikalar ve Sendikal Platform olarak memleketin kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Bıçaklı, santrallerin özelleştirilmesi sonucunda stratejik önemi olan kurumun özel sektöre “peşkeş” çekilmek istendiğini öne sürdü.

Hükümetin, El-Sen ile 60 megavatlık santral yatırımı için protokol imzaladığını hatırlatan Bıçaklı, “Kıb-Tek özelleşemez” dedi.

KAŞİF: “BİZİM TEK ODAĞIMIZ KURUMUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR”

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif de, yeni 50 megavatlık santral için ihaleye çıkılmasının, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun bugünkü gündeminde olduğunu öğrendiklerini savundu.

Bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Kaşif, dönemin bakanları Özdil Nami ve Hasan Taçoy’u eleştirdi. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Kıb-Tek’in yüzde 55’ini elinde tuttuğu üretimi, yüzde 35’e düşürmek için adım attığını iddia eden Kaşif, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

ÖZKIRAÇ: “ALINMIŞ YÖNETİM KURULU KARARI VAR… BUNUN ADI SÜRESİZ GREV”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da, Kıb-Tek çalışanlarına seslenerek, El-Sen’in dimdik ayakta olduğunu belirtti ve “Yönetim Kurulu olarak da kefenimizi giydik” dedi.

“Demokratik El-Sen İnisiyatifi”nin olağanüstü genel kurul çağrısına tepki gösteren Özkıraç, El-Sen Yönetim Kurulu’nun 10 gün önce olağanüstü genel kurul tarihini 19 Şubat olarak açıkladığını belirtti.

Özkıraç, bu inisiyatifin basın açıklamasında, El-Sen’in adı ve logosunun kullanıldığını iddia etti. Özkıraç, TAK bültenlerinde “Demokratik El-Sen İnisiyatifi” açıklamalarına yer verilmesinden dolayı Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü’nü eleştirdi.

Kıb-Tek’te 50 megavatlık yatırım düşünüldüğünü ifade eden Özkıraç, “Kıb-Tek 50 megavatlık yatırımı yapsın ama yap- işlet- devret, alım garantili kesinlikle… Alınmış bir yönetim kurulu kararı vardır. Bunun adı süresiz grevdir” diye konuştu. Özkıraç, en az 60 megavatlık yatırım için hükümet ile protokol imzalandığını hatırlattı.

Hukuksuz atama iddialarının da yalan olduğunu söyleyen Özkıraç, “İnisiyatifin tek derdi, sendikayı ele geçirip, X veya Y partinin acentesi yapmak. Buna müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. “Hodri Meydan” diyen Özkıraç, Şubat’ta yapılacak genel kurula dikkat çekti.

“YAKIT YİNE BİTİYOR”

Tek amaçlarının halka ucuz, kaliteli elektrik sağlamak olduğunu dile getiren Kubilay Özkıraç, 9 ayda yakıt ihalesine neden çıkılmadığını sordu. “Yakıt yine bitiyor” diyen Özkıraç, toplumun karanlık kalmaması için direndiklerini kaydetti. Temiz yakıt ve sağlıklı, ucuz enerji için bir an önce beklenen yatırımların yapılması gerektiğini belirten Özkıraç, “Bizim derdimiz budur” şeklinde konuştu.

50 megavatlık yatırım konusunda bugün toplantı yapılacağını savunan Özkıraç, “Kendileri bilir, bu ülkede taş taş üstünde bırakmayız… Gök kubbeyi başlarına yıkarız” ifadelerini kullandı.

Kararın geri çekilmesini talep eden Özkıraç, aksi durumda çalışanların iş başı yapmayacağını dile getirerek, “Teknecik’i de kapatacağız” dedi. Teknecik’te çalışanların sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Özkıraç, bu konuda hiçbir şey yapılmadığını belirtti.

“Kimseden icazet almayız, bir tek icazet aldığımız yer toplumdur” vurgusu yapan Özkıraç, “Özelleştirmeyi tartışmayız” dedi. Her devlet dairesinin kuruma borcu olduğunu kaydeden Kubilay Özkıraç, “Alacağımız 1 milyar TL’ye yakın yeni para, vereceğimiz 500 küsur” şeklinde konuştu.

Haber: Afet İlban -Fotoğraf: Süleyman Önal

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30/09/2021 15:36